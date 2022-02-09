В Брянске с улиц за год убрали 245 рекламных конструкций

В Брянске с улиц в прошлом году убрали 245 незаконных рекламных конструкций. 27 из них демонтировали принудительно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Они находились на фасадах зданий или ограждениях.

130 реклам собственники убрали после выданных предписаний. 88 конструкций демонтировали с заборов, окон, столбов после разъяснительной работы.

- На сегодняшний день все рекламные щиты, расположенные на территории Брянска, узаконены и размещены в соответствие с утвержденной Схемой, - говорят в мэрии. - В соответствии с договорными обязательствами за размещение рекламных щитов по итогам 2021 года в городской бюджет поступил доход в размере 10,5 миллиона рублей.