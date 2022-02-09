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Общество9 февраля 2022 11:53

Из Брянска открыли продажи на летние авиарейсы на юг

Можно купить билеты на самолет в Анапу, Минеральные Воды, Волгоград и Ростов-на-Дону
Марина АНТОНОВА
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В Брянске открыли продажи на весенние и летние авиарейсы на юг. Приобрести билеты можно в Анапу, Минеральные Воды, Волгоград и Ростов-на-Дону, сообщают в официальной группе Международного аэропорта "Брянск" в соцсетях.

В Анапу из Брянска можно будет улететь со 2 июня два раза в неделю - по четвергам и субботам. В Минеральные Воды планируют летать с 31 марта по четвергам и воскресеньям. С 29 марта стартуют авиарейсы Брянск - Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Волгограде. Самолеты по этому направлению будут летать по вторникам и субботам.