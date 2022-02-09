Из Брянска открыли продажи на летние авиарейсы на юг

В Брянске открыли продажи на весенние и летние авиарейсы на юг. Приобрести билеты можно в Анапу, Минеральные Воды, Волгоград и Ростов-на-Дону, сообщают в официальной группе Международного аэропорта "Брянск" в соцсетях.

В Анапу из Брянска можно будет улететь со 2 июня два раза в неделю - по четвергам и субботам. В Минеральные Воды планируют летать с 31 марта по четвергам и воскресеньям. С 29 марта стартуют авиарейсы Брянск - Ростов-на-Дону с промежуточной посадкой в Волгограде. Самолеты по этому направлению будут летать по вторникам и субботам.