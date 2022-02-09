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Общество9 февраля 2022 10:23

Брянца оштрафовали на 150 тысяч рублей за охоту в заказнике

Мужчина застрелили кабана на охраняемой территории
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жителя Карачевского района оштрафовали на 150 тысяч рублей за охоту в биологическом заказнике. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 61-летний мужчина 6 марта прошлого года на территории государственного природного биологического заказника областного значения «Карачевский» из самозарядного охотничьего карабина застрелил кабана.

Свою вину подсудимый не признал.

- Суд оштрафовал мужчину на 70 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Также суд удовлетворил иск потерпевшего о причинении ущерба животному миру области и с виновного взыскали 150 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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