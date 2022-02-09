В Дятьковском районе 21-летний водитель иномарки получил травмы в ДТП

В Дятьковском районе 21-летний водитель БМВ получил травмы в ДТП. Молодой человек сам обратился в Дятьковскую районную больницу 8 февраля. Ему поставили диагноз "травма головы, сотрясение мозга, перелом грудины, ушиб запястья", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пострадавший рассказал, что травмы получил в ДТП, которое случилось 7 февраля в поселке Любохна. Он был за рулем иномарки, ехал со стороны Брянска в сторону Дятькова. И столкнулся с фурой, которая пошла на разворот. За рулем грузовика был 56-летний водитель.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.