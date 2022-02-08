Прокурором Клетнянского района Брянской области назначили Сергея Середу

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокурором Клетнянского района Брянской области назначили 45-летнего Сергея Середу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Он-уроженец Киевской области. Окончил Воронежский госуниверситет. Служить в правоохранительных органах начал в 1998 году старшим следователем прокуратуры в Дятькове. Затем работал в Навле и Брянском районе. А также в отделе по расследованию особо важных дел прокуратуры области.

В 2004 году Сергей Середа занял пост заместителя прокурора Клетнянского района. А с 1 февраля стал руководителем этого ведомства.

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