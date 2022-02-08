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Общество8 февраля 2022 14:20

Брянске за февраль с улиц вывезли больше 12 тысяч тонн снега

В городе работают 764 машины
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянске за февраль с улиц вывезли больше 12 тысяч тонн снега. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За прошедшие дни снег убирали с улиц Октябрьской, Крахмалева, Красноармейской, Калинина, Рекункова, Малыгина, III Интернационала, Ульянова, Литейной, Абашева, Тельмана, 2-й Мичурина, Рылеевского путепровода, Белорусской и других. А также с проспектов Московский и Станке Димитрова.

Одновременно посыпают дороги и тротуары в низменных местах, а также на путепроводах. Мостах и дамбах. На них израсходовали за февраль больше 1 тысячи кубометров пескосоляной смеси.

В связи с потеплением дорожники начали чистить от снега приемные колодцы ливневок. В городе работают 74 единицы техники: 24 комбинированных дорожных машины, 16 самосвалов, 12 тракторов, 9 погрузчиков, 7 грейдеров и другие.

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