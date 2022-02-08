В Брянской области местами в детских садах обеспечили 100% детей от 3 до 7 лет

В Брянской области в рамках регионального проекта «Содействие занятости» 100% детей в возрасте от 3 до семи лет обеспечили местами в садах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Так в 2021 году в эксплуатацию ввели два детских сада, которые находятся в Брянске и одну пристройку к действующему детсаду в поселке. Кокино Выгоничского района. Общая численность составила 595 мест, из них 295 - для детей в возрасте до трех лет. В настоящее время проводят подготовку документов для ввода в эксплуатацию детского сада в Суземке на 75 мест. Завершают строительство детского сада на 200 мест в Почепе.

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