В брянском Мглине продавщицу оштрафовали на 25 тысяч рублей за продажу пива несовершеннолетнему. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следствие установило, что30-летняя женщина, работая продавцом в одном из магазинов Мглина, продала несовершеннолетнему четыре бутылки пива.

- В суде продавщица признала свою вину и раскаялась, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда не вступил в законную силу.

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