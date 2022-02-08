Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 12:16

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную работу

Кира ФИЛИППОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную работу: токарь или ученик (з/плата 30.000-60.000 руб.) гальваник или ученик доводчик - притирщик или ученик шлифовщик или ученик фрезеровщик или ученик начальник цеха наладчик технологического оборудования инженер-технолог столяр-плотник облицовщик электромонтер (3-5 разряд) Заработная плата по результатам собеседования. Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц. Для иногородних возможно предоставления жилья или оплата проезда. Обращаться в отдел кадров завода, ул. Парковая, д.14 Тел.: 8(48336) 4-24-34, 8(900)3662374 Viber, WhatsApp

реклама