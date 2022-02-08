Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную работу: токарь или ученик (з/плата 30.000-60.000 руб.) гальваник или ученик доводчик - притирщик или ученик шлифовщик или ученик фрезеровщик или ученик начальник цеха наладчик технологического оборудования инженер-технолог столяр-плотник облицовщик электромонтер (3-5 разряд) Заработная плата по результатам собеседования. Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц. Для иногородних возможно предоставления жилья или оплата проезда. Обращаться в отдел кадров завода, ул. Парковая, д.14 Тел.: 8(48336) 4-24-34, 8(900)3662374 Viber, WhatsApp

реклама