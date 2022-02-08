Для брянских больниц закупили 80 единиц оборудования для лечения онкобольных

В Брянской области в прошлом году для больниц закупили 80 единиц оборудования для лечения больных онкологией. На это по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального и областного бюджетов выделили 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Для медучреждений приобрели эндовидеоскопические комплексы для выполнения абдоминальных, урологических и ЛОР операций, пять ультразвуковых гармонических скальпелей, два УЗИ-аппарата экспертного класса и два переносных УЗИ-аппарата, электрохирургический блок и многое другое.

На реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» потратили 231,12 миллиона рублей. Приобрели 108 единиц медицинского оборудования, в том числе - томограф рентгеновский компьютерный, УЗИ-аппараты, аппараты для ИВЛ.

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