Главврача брянской больницы оштрафовали за непредоставление тест-полосок больным сахарным диабетом

В Гордеевском районе главного врача местной больницы оштрафовали на 20 тысяч рублей за непредоставление льготных тест-полосок для глюкометров больным сахарным диабетом. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

При этом пациентам назначили инсулиновые инъекции, которые требуют ежедневного самоконтроля уровня глюкозы в крови.

- Также главному врачу районной больницы внесли представление, которое находится на рассмотрении, - говорят в надзорном ведомстве.

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