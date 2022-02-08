ВТБ отметил многократный рост объема платежей через СБП

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По итогам 2021 года корпоративные клиенты ВТБ провели платежи в СБП на сумму 4,6 млрд рублей. Это превышает показатель за предыдущий год в 80 раз.

За последний год к платежному решению по СБП банка ВТБ подключились более 10 тысяч корпоративных клиентов. Наибольшей популярностью услуга пользовалась у представителей ретейла, на которых приходится 70% в общем обороте платежей в СБП. Средний чек за покупку составляет 6 тысяч рублей.

Интерес к новому виду оплаты растет среди представителей бизнеса из-за более низкой комиссии относительно эквайринга, вариативности сценариев оплаты, удобства использования и моментального зачисления средств на счет. Например, ряд крупных клиентов банка подключил оплату по QR-коду с использованием платежной ссылки, при этом классический вариант платежа по карте через ВТБ они не используют.

«Популярность СБП растёт с каждым днем, при этом стоит отметить, что и сама система постоянно трансформируется, расширяя свой функционал для бизнеса. К примеру, за прошедший год банк реализовал возможность B2C-переводов, уже в 2022 году станут доступны переводы денежных средств между юридическими лицами и оплата по подписке. Дополнительно ВТБ присоединится к сервису «СБПэй» с использованием технологии NFC, который позволит проводить платежи в одно касание», − отмечает Елена Зулина, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

«Система быстрых платежей предлагает клиентам выгодные тарифы на перевод средств и моментальную скорость их зачисления. Дополнительным преимуществом использования СБП для среднего и малого бизнеса стала программа Министерства экономического развития по субсидированию комиссий за переводы. ВТБ оперативно подключился к новой программе с момента ее запуска. Мы уже компенсировали комиссии для 5,5 тысячи клиентов, которые совершили операции на 1,5 млрд рублей. Бизнес все активнее подключается к сервису и переводит расчеты с покупателями в СБП – мы наблюдаем положительную динамику роста оборотов и ежемесячное увеличение объемов на 30%. Поэтому уверены, что популярность услуги будет только расти», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, реализовав возможность проведения платежей по СБП с использованием платежной ссылки или динамического/статического QR-кода. Функционал по приему платежей через СБП реализован в нескольких решениях ВТБ, среди которых ВТБ-касса и POS-терминалы, а также в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.

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