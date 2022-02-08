В Навлинском и Брасовском районах выписали 68 протоколов за недостатки при содержании дорог

В Навлинском и Брасовском районах с начала 2022 года при обследовании дорог сотрудники ОГИБДД выявили 68 недостатков при содержании дорог. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В 22 случаях внесли предписания в отношении должностных лиц. районным администрациям внесли пять предписаний. Завели два административных дела за образование снежных валов на обочинах, тротуарах и остановках общественного транспорта в районном центре Навля и на региональных автодорогах «Украина-Лески», «Навля-Вздружное», «Украина-Гаврилково» и «Украина-Гремячее» Навлинского района.

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