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Общество8 февраля 2022 9:28

В брянском Новозыбкове с детских площадок срезали качели

Их убрали по предписанию горадминистрации
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском Новозыбкове с детских площадок срезали качели. Об этом сообщает издание «БрянскНОВОСТИ.RU».

Очевидцы сфотографировали происходящее. Качели демонтировали во дворе дома по улице имени 307 Дивизии». В кузов грузовика попала не одна конструкция.

Качели во дворах убрали согласно предписания горадминистрации. Их нельзя было эксплуатировать без соответствующего сертификата.

О дальнейшем благоустройстве детских площадок пока ничего неизвестно.

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