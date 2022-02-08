В брянском Новозыбкове с детских площадок срезали качели. Об этом сообщает издание «БрянскНОВОСТИ.RU».
Очевидцы сфотографировали происходящее. Качели демонтировали во дворе дома по улице имени 307 Дивизии». В кузов грузовика попала не одна конструкция.
Качели во дворах убрали согласно предписания горадминистрации. Их нельзя было эксплуатировать без соответствующего сертификата.
О дальнейшем благоустройстве детских площадок пока ничего неизвестно.
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