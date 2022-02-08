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Общество8 февраля 2022 9:10

Шестерых жителей Брянщины осудят за махинации с чернобыльскими выплатами

Злоумышленники незаконно получили 10 миллионов
Надежда ПЕТРУНИНА
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Перед судом предстанут шесть жителей Климовского района за махинации с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2014 года сообщники захотели обогатиться. С этой целью они предоставили заведомо ложные и недостоверные сведения о праве на получение компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и похитили деньги из бюджета. Общий размер ущерба, причиненного государству, превысил 10 миллионов рублей.

Раньше одного из соучастников преступлений приговором суда (не вступил в законную силу в связи с обжалованием) осудили на четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей.

- По существу уголовные дела рассмотрит Стародубский районный суд, - говорят в надзорном ведомстве.

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