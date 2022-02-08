Брянец получил 9 лет колонии за смерть знакомого

В Бежицком районе Брянска 32-лентий мужчина в пьяной ссоре до смерти забил знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 19 июля 2021 года пьяный обвиняемый находился в Бежицком районе в одной из комнат общежития по улице Почтовой. Между ним и 52-летним знакомым вспыхнула ссора. В порыве гнева виновный нанес ему не меньше 10 ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил

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