Заведующий поликлиникой в Клинцах попросил воздержаться от посещения медучреждения

Заведующий поликлиникой №1 в брянских Клинцах Владимир Грибанов попросил по возможности воздержаться от посещения медучреждения в условиях подъема заболеваемости коронавирусом. Пациентов призвал отложить все плановые визиты.

- Все ресурсы поликлиники мобилизованы в течение этих двух лет пандемии, цитируют медика "Клинцы.ИНФО". - Сотрудники уже неоднократно болели коронавирусной инфекцией, выздоравливали и возвращались в строй, заболевают и сейчас. Врачи «посыпались» от такой нечеловеческой нагрузки!

Часто участковый врач не успевает посетить больного на дому из-за "взрывного" роста заболеваемости. В поликлинике по-прежнему выполняют вакцинацию от коронавируса, выписывают рецепты, направляют на госпитализацию, корректируют дозы лекарственных средств, выполняют перевязки и прочее. По словам заведующего, все это приходится выполнять в условиях ограничения времени и человеческих ресурсов.

Если не удалось дозвониться до врача, можноприйти в бокс в поликлинику. Но здесь придется отстоять очередь. Если после назначенного лечения на 4-5 день не наступает улучшения, а появилась отдышка и боль в груди, врач советует вызывать скорую помощь.

- Прошу прислушаться к этому! - говорит Владимир Грибанов. - Просто представьте, каково, задыхаясь, умирая, считать каждую минуту, ожидая бригаду экстренной службы, а все заняты, объясняя другим, как нужно поступать при температуре 37,6 на второй день…