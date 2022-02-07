В Брянской области в 2022 году на ремонт общественных территорий и дворов выделят 326 млн рублей

В Брянской области в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» выделят 326 миллионов рублей. За эти деньги планируют отремонтировать 15 общественных территорий и 164 двора, сообщают в пресс-службе областного правительства.

- Суражский, Мглинский районы, Новозыбковский городской округ уже не только провели электронные аукционы, но и привлекли для выполнения работ муниципальные предприятия, - говорят в правительстве. - Завершены торги в Клинцах, Брянском, Дубровском, Карачевском и Рогнединском районах.

В этом году пройдет голосование по выбору парков и скверов для ремонта на 2023 год. Оно состоится онлайн с 15 апреля по 30 мая.