Брянского полицейского будут судить за ДТП с пострадавшим

В Брянской области за ДТП с постнрадавшим будут судить 35-летнего жителя села Гордеевка, который является сотрудником полиции. Уголовное дело передали в Клинцовский районный суд. Правоохранителю грозит до семи лет колонии, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

ДТП случилось 19 апреля прошлого года. По версии следствия, водитель автомобиля "Мазда 3" нарушил правила дорожного движения. Он ехал с превышением скорости по дороге Клинцы-Гордеевка-Красная Гора. Автомобилист не справился с управлением и врезался в забор частного дома.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - говортя следователи. - После аварии водитель с места происшествия скрылся.

Обвиняемый свою вину не признал.