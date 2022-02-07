Брянские газовики заменили газовое оборудование малообеспеченным семьям

Фото: пресс-служба АО "Газпром газораспределение Брянск".

Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» в 2021 году заменили более сотни единиц отслужившего нормативные сроки эксплуатации газового оборудования в домах малообеспеченных семей. Работа проведена региональным департаментом семьи, социальной и демографической политики совместно с газораспределительной организацией в рамках программы по социальной поддержке малоимущих граждан.

В общей сложности было заменено 46 газовых плит, 8 проточных водонагревателей и 56 котлов.

«Вместе с регионом мы работает по этому направлению с 2017 года. За пять лет количество абонентов так называемой группы риска, остро нуждающихся в замене газового оборудования, уменьшилось. Мы будем продолжать эту работу, убеждены, что она положительно сказывается на безопасности абонентов», - отметил главный инженер-первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Брянск Виктор Нековаль.