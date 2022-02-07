Брянца обвиняют в попытке изнасилования

Фото: СУ СКР по Брянской области.

Жителя Мглинского района обвиняют в попытке изнасилования. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследованием установили, что ночью 26 ноября прошлого года пьяный 23-летний парень находился возле дома 7 «а» по улице Ленина во Мглине. Он напал на проходящую по улице местную жительницу. Обвиняемый применил физическую силу и пригрозил убийством. Затем отвел ее на темный участок около указанного дома и с целью подавления ее сопротивления несколько раз ударил ладонью по лицу и повалил на землю, а затем попытался изнасиловать.

Но совершить задуманное не позволили местный житель, прибежавший на крики женщины о помощи.

- Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его в суд, - говорят в Следственном комитете.

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