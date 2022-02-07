Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 11:07

Жителя Брянска будут судить за продажу поддельных сигарет

Полицейские изъяли 33 тысячи пачек стоиомстью 2,6 млн рублей
Марина АНТОНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Жителя Брянска будут судить за продажу контрафактных сигарет. Уголовное дело передали в Советский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина приобрел табачную продукцию без акцизных марок. Он перевез ее в торговое и складское помещения. В дальшейшем планировал продать всю партию.

- Полицейские при обыске изъяли 33 тысячи пачек сигарет стоимостью 2,6 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Незаконную деятельность пресекли в ноябре 2020 года.

Кроме того выяснили, что ущерб правообладателям товарных знаков, под которыми сбывали продукцию, составил больше двух миллионов рублей.