Жителя Брянска будут судить за продажу поддельных сигарет

Жителя Брянска будут судить за продажу контрафактных сигарет. Уголовное дело передали в Советский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина приобрел табачную продукцию без акцизных марок. Он перевез ее в торговое и складское помещения. В дальшейшем планировал продать всю партию.

- Полицейские при обыске изъяли 33 тысячи пачек сигарет стоимостью 2,6 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Незаконную деятельность пресекли в ноябре 2020 года.

Кроме того выяснили, что ущерб правообладателям товарных знаков, под которыми сбывали продукцию, составил больше двух миллионов рублей.