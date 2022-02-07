Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске в 2022 году отремонтируют 8 дорог, ведущих к медучреждениям. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Так, в Володарском районе в порядок приведут улицу Пушкина на участке от улицы Никитина до улицы Академика Королева. Здесь расположены терапевтическое отделение № 2 Брянской городской больницы № 2. Протяженность ремонта составит больше 2,1 километра. Напомним, в прошлом году по улице Пушкина построили ливневую канализацию, а также уложили выравнивающий слой асфальтобетона. В этом году уложат верхний слой покрытия дороги, полностью обновят освещение, обустроят заездные карманы, остановочные павильоны.

Отремонтируют и улицу Тельмана в Володарском районе. Работы пройдут там, где расположена Брянская городская больница №2.

Продолжится ремонт проспекта Станке Димитрова в Советском районе Брянска (от улицы Пересвета до улицы Фокина). На участке, который будут ремонтировать в 2022 году, расположена Брянская областная стоматологическая поликлиника. Протяженность ремонтируемого участка составит больше 1,5 километра.

В этом году будет отремонтирована улица Октябрьская в Советском районе там. Где располагается Брянский областной кардиологический диспансер.

Отремонтируют в этом году и улицу Медведева в Бежицком районе. Здесь расположен детский областной противотуберкулезный диспансер. Ремонт пройдет на участке протяженностью около 2 километров. В рамках ремонта уже строят ливневую канализацию. Уложат новый асфальт. Там, где необходимо, расширят проезжую часть, обновят освещение.

Также в Бежицком районе областного центра в порядок приведут улицу Молодой Гвардии (от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова) – здесь размещается Брянская городская детская больница №1, улицу Камозина – в месте расположения Брянской городской больницы №1.

Будет и ремонт по улице Шолохова в Фокинском районе Брянска – на ней находится Брянская городская стоматологическая поликлиника №4. Протяженность ремонта составит более 2,1 километра.

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