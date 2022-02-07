В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1408 человек. Сумели побороть опасную инфекцию 282 человека. Госпитализировали 103 человека, сообщают 7 февраля в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа от коронавируса умерли пять пациентов. Всего жертвами опасной инфекции стали 3304 брянца. Медики выполнили 6924 исследования на выявление ковид-19.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус диагностировали у 114395 жителей. Среди них 125 иногородних пациентов. Выздоровело 99087 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 1435958.

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