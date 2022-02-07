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Общество7 февраля 2022 8:42

Жительница Брянской области добилась в суде отмены коронавирусного штрафа в 7,5 тысячи рублей

Женщина во второй раз попалась в магазине без маски
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жительница Брянской области добилась в суде отмены коронавирусного штрафа в 7,5 тысячи рублей. Об этом сообщают «Брянские новости».

Женщину привлекли к административной ответственности за то, что она находилась без маски в магазине «Пятерочка». На этом она попалась уже второй раз. И в итоге получила штраф 7 500 рублей.

Женщинам подала жалобу в областной суд и потребовала отменить решение, потому что ее действия не несли никаких негативных последствий. Также она указала на то, что исправления в протокол об административном правонарушении были внесены в ее отсутствие.

Выяснили, что оригинал протокола и его копия существенно отличаются. В итоге суд отменил наложенный штраф.

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