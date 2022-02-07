Фото: пресс-служба УФСИН по Брянской области.

В кинологическую службу брянских колоний доставили пять щенков породы немецкой овчарки. Новые питомцы прибыли из племенного питомника служебного собаководства ИК-6 УФСИН России по Московской области. Малышам дали клички - Джек, Дакар и Дебби. Сейчас они адаптируются к новым условиям. Об этом сообщают пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

С четырехмесячными щенками занимаются специалисты-кинологи. Они уже установили контакт со своими подопечными и начали дрессировку.

Всех собак обучат искать людей по следу, выборке вещи, находить искомого человека из группы людей, обнаруживать людей в транспорте и на объекте. А также задержанию и конвоированию.

- После прохождения курса подготовки по розыскному профилю собаки смогут приступить к непосредственному несению службы, - говорят в УФСИН. – Четвероногие будут служить в брянском следственном изоляторе и исправительных колониях региона.

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