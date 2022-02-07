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Общество7 февраля 2022 7:20

В ДТП под брянской Навлей пострадала автомобилистка

У 38-летней женщины диагностировали сотрясение головного мозга
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе автомобилистка за рулем иномарки не справилась с управлением и угодила в кювет. ДТП произошло 6 февраля около десяти часов вечера на 375 километре дороги Москва-Киев. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 38-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис» ехала в сторону Брянска. Она не справилась с управлением. Из-за этого машину занесло в левый кювет по ходу движения.

- В ДТП автомобилистка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.

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