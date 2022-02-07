В Севске охранник таможни обманул иностранца на 10 тысяч рублей

В Севске охранник таможенного поста получил 10 месяцев колонии общего режима за мошенничество с использованием служебного положения. 43-летнему мужчине на два года запретили занимать должности на государственной службе.

В суде установили, что 21 августа прошлого года инспектор охраны пункта пропуска Троебортное воспользовался служебным положением в корыстных целях. В его должностные обязанности не входило оформление, задержание или пропуск транспортных средств. Но он обманул иностранца, который покидал Россию и вез две норковые шубы. Водитель заплатил охраннику 10 тысяч рублей и отдал валюту. И только тогда тот пропустил автомобиль.

- Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор не вступил в законную силу.