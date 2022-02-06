В центре Бежицы жители соорудили самодельную снегоуборочную машину

Многие дворы и через неделю после снегопада остаются нерасчищенными.

В центре Бежицкого района Брянска жители предпочли не ждать милости от управляющей компании и соорудили самодельную снегоуборочную машину. Скребок прикрепили к автомобилю "Ока". Чудо инженерной мысли сфотографировали на днях во дворе многоэтажек.

В сети есть предложения скребков для легковых автомобилей.

Снежная зима принесла немало проблем горожанам. Больше всего страдают автомобилисты. Дороги сужены. Зачастую от правой полосы остается одна половина. Водители жаловались, что на улице Советской камеры фиксируют нарушение правил, если не вместился на полосу рядом с сугробом.

Но сложнее всего передвигаться на машине по дворам, дворовым проездам, парковаться около магазинов.

Коммунальщики работают на пределе возможностей, говорят в мэрии. Но этого все равно не достаточно. Поэтому каждый мечтал бы иметь такого соседа на "Оке" со скребком.