В брянской полиции опровергли сообщение о задержании застреливших зубров браконьеров

В брянской полиции опровергли сообщение о задержании двух браконьеров, застреливших зубров.

- Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, 4 февраля двух пострелянных животных обнаружили у поселка Погребы в Брасовском районе. Один зубр был еще жив. Охотники, судя по всему, были на снегоходах - вокруг заметили характерные следы.

На место выехали полицейские, природоохранный прокурор. Свидетелей просят связаться с просим связаться с начальником брасовского отделения полиции Игорем Владимировичем Сыроежкиным.

Телефон - 8(999)3765312.