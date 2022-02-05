В Брянске умер руководитель ветеранской организации УФСИН Вячеслав Клещев

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянске на 68-году ушел из жизни председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации уголовно – исполнительной системы по Брянской области, полковник внутренней службы в отставке, Вячеслав Клещев. Об этом 5 февраля сообщают в пресс-службе УФСИН России по брянской области.

За годы своей работы он показал свой профессионализм и работоспособность. Вячеслав Владимирович проводил наставническую и патриотическую работу с молодыми сотрудниками и молодежью Брянска. Он был примером для жителей города и сотрудников правоохранительных органов.

Прощание с Вячеславом Клещевым состоится в воскресенье, 6 февраля, в ритуальном центре «Ангел».

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