ВТБ запускает онлайн-соревнование Data Fusion Contest 2022 с призовым фондом 2 000 000 рублей

Фото: ВТБ.

ВТБ совместно с "Ростелекомом" объявляют о начале соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2022. Конкурс пройдет с 3 февраля по 3 апреля на популярной среди data science специалистов платформе – ods.ai. Призовой фонд составляет 2 000 000 рублей. Партнёром мероприятия выступит совместное предприятие ВТБ и "Ростелекома" в области больших данных – Platforma.

Цель Data Fusion Contest 2022 — развитие новых направлений машинного обучения, которые помогают создавать модели идентификации пользователей по их цифровым следам. Участникам предстоит решить ряд задач, связанных с построением систем машинного обучения, используя инструменты Platforma и данные ВТБ и «Ростелекома». Участие во всех задачах возможно в командах от 1 до 4 человек.

Помимо решения основного ряда задач участникам будет доступно дополнительное образовательное упражнение - для тех, кто хочет научиться работать с индустриальными данными транзакций. Кроме того, будут выбраны победители в специальных номинациях: Companion — награда за лучшие публичные решения и Insight — награда за самые интересные, прорывные и нестандартные решения. В рамках соревнования также будут проходить воркшопы с разборами лучших публичных решений, лекции с приглашенными спикерами, розыгрыши подарков от организаторов соревнования и партнёров.

В 2021 году в соревновании приняли участие более 1000 человек, среди которых состоявшиеся специалисты в сфере Data Science, студенты в том числе из Сколтеха, МФТИ, МГУ. По двум задачам было представлено более 6000 решений.

Регистрация на соревнование на платформе ods.ai открыта до 3 апреля включительно. Более подробную информацию Data Fusion Contest 2022 можно найти на сайте.

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