Брянская прокуратура потребовала расторгнуть фиктивный брак

Прокуратура Фокинского района Брянска провела проверку. Установили, что в УМВД России по Брянской области обратился мужчина с заявлением о принятии его в гражданство РФ. Он хотел жить и работать в России, где проживает его супруга - гражданка Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Как выяснили, «супруги по документам» фактически вместе не проживают, семейный быт не ведут, родственников друг друга не знают и не общаются.

- Установив признаки фиктивности данного брака, который был заключен без намерения создать семью, прокурор района обратился в суд в защиту интересов Российской Федерации с иском о признании брака недействительным со дня его заключения, - говорят в надзорном ведомстве. - Гражданское дело по иску находится в стадии рассмотрения.

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