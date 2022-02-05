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Общество5 февраля 2022 9:36

Брянские росгвардейцы почтили память сержанта милиции Игоря Егорова

Он погиб при исполнении служебных обязанностей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.

В Навлинском районе, в селе Соколово, сотрудники областного управления Росгвардии почтили память сержанта милиции Игоря Егорова. Они побывали на месте его захоронения. Присутствовавшие вспомнили мужество и отвагу павшего товарища. На его могилу возложили цветы. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

- Благодаря героям, отдавшим свои жизни во славу Отечества, сегодня мы живем в мирной стране, - сказал заместитель командира ОМОН подполковник полиции Михаил Денисов. - Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, Игорь Егоров руководил группой сотрудников Брянского ОМОН. 4 февраля 1995 года проводили зачистку улицы Старосунженской города Грозный. Игорь Егоров шел впереди. Группа разминировала один из многоэтажных домов, обезвредила взрывное устройство. По окончании операции Егоров первым вышел из дома и был ранен снайпером. От полученного ранения Игорь Сергеевич скончался на месте.

Указом Президента Российской Федерации №534 от 29 мая 1995 года Егоров Игорь Сергеевич награжден орденом Мужества (посмертно).

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