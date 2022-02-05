Пьяный брянец прокатился на чужом авто

В Жирятинском районе пьяный ранее судимый 26-летний житель Навлинского района угнал автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в августе прошлого года пьяный брянец находился в хуторе Никольский. Заметив ключ в замке зажигания припаркованного возле жилого дома автомобиля ИЖ 2126-020, он решил на нем прокатиться. Но проехав около 300 метров и не справившись с управлением, он задел боковой частью угнанного автомобиля другой припаркованный на той же улице автомобиль. Тут угонщика и заметили местные жители.

- С учетом имевшейся судимости, суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам колонии общего режима, – говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда в законную силу не вступил.

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