В Брянске 3 февраля умер президент федерации пауэрлифтинга Сергей Петрушин

Фото: управление физкультуры и спорта Брянской области.
В Брянске 3 февраля на 41-м году жизни скончался президент федерации пауэрлифтинга Брянской области Сергей Петрушин. Об этом сообщают в управлении физкультуры и спорта.
Сергей Александрович был действующим спортсменом, мастером спорта России, тренером МБУ МФОК «Брянского района». Он был трудолюбивым и преданным профессии человеком.
За время своей работы он подготовил плеяду мастеров спорта России по пауэрлифтингу, победителей и призеров Чемпионатов и Первенств России по пауэрлифтингу.
Прощание с Сергеем Петрушиным состоится 5 февраля в 13.00 в поселке Мичуринский Брянского района по улице Молодежной д.8
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