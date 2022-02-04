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Общество4 февраля 2022 18:10

В Брянске 3 февраля умер президент федерации пауэрлифтинга Сергей Петрушин

Мастера спорта не стало на 41-м году жизни
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: управление физкультуры и спорта Брянской области.

Фото: управление физкультуры и спорта Брянской области.

В Брянске 3 февраля на 41-м году жизни скончался президент федерации пауэрлифтинга Брянской области Сергей Петрушин. Об этом сообщают в управлении физкультуры и спорта.

Сергей Александрович был действующим спортсменом, мастером спорта России, тренером МБУ МФОК «Брянского района». Он был трудолюбивым и преданным профессии человеком.

За время своей работы он подготовил плеяду мастеров спорта России по пауэрлифтингу, победителей и призеров Чемпионатов и Первенств России по пауэрлифтингу.

Прощание с Сергеем Петрушиным состоится 5 февраля в 13.00 в поселке Мичуринский Брянского района по улице Молодежной д.8

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