ФГБУ "Брянская МВЛ" проводит исследования кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Организм животных постоянно использует питательные вещества для поддержания жизни и продуктивности, поэтому так важен сбалансированный рацион и правильный состав кормов. Рекламируя корма, многие товаропроизводители отмечают их высокое качество и полезность для здоровья питомца.

«В кормлении животных используют большое количество различных видов кормов и кормовых добавок: корма растительного происхождения (объемистые и концентрированные), корма животного происхождения (продукты переработки молока, мяса, рыбы), отходы пищевой промышленности (жмыхи, шроты и др.), продукты микробиологической промышленности (пробиотики, дрожжи, корма с наличием культур микроорганизмов, культур, лактобактерий, и др.), природные минералы (цеолиты, вермикулит, кизельгур и пр.), соли макро- и микроэлементов, биологически активные кормовые добавки (мидивет, маримикс, ламинария и др.), сорбенты, антиоксиданты, вкусовые средства и другие», — поясняет Евгения Климова, главный ветеринарный врач сектора молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ».

Одним из способов фальсификации продукции при ее производстве является намеренное введение в заблуждение потребителя путём указания в маркировке не содержащегося в корме ингредиента или же заменены одного вида сырья другим. Выявить такого рода нарушения можно лишь лабораторным путем.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория проводит молекулярно-биологические исследования методом ПЦР кормов и кормовых добавок для непродуктивных животных, которые позволяют специалистам учреждения за короткий срок идентифицировать видовую принадлежность входящих в состав кормов ингредиентов.

За 2021 год сектором молекулярной диагностики и вирусологии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» проведено более 500 исследований с целью выявления фальсификации. В 7 случаях были обнаружены не заявленные в составе исследуемых кормов виды мясного и рыбного сырья (курица, индейка, утка, свинина, пикша, треска), в 1