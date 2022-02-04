В Брянске студент «заминировал» дом по улице Флотской

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске 3 февраля утром жильцов дома по улице Флотской в общем чате испугало сообщение с угрозами о минировании. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По адресу выехали оперативные службы, провели комплексную проверку здания многоквартирного дома. Информация в сообщениях не подтвердилась.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 18-летний студент одного из городских учебных заведений. Свои действия он объяснил неудачной шуткой

На парня завели уголовное дело. Теперь шутнику всерьез придется ответить по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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