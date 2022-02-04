В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 1669 человек. Об этом 4 февраля сообщают в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа с коронавирусом справились 360 человек. Опасная инфекция унесла жизни шести брянцев. Медики провели 8757 исследований на выявление инфекции.

Всего с начала пандемии в области ковид-19 диагностировали у 109934 человек. Среди них 125 иногородних пациетнов. Выздоровело 98231 брянец. Умерли – 3287 ковид-положительных. Общее число ПЦР-тестов составляет 1411335.

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