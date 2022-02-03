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Общество3 февраля 2022 14:50

В брянском Новозыбкове поймали пьяную автомобилистку с 5-летним ребенком

Женщину привлекли к административной ответственности
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Новозыбкове поймали пьяную автомобилистку с пятилетним ребенком. Женщину остановили 3 февраля около семи часов утра на улице Красногвардейской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

У 42-летней автомобилистки за рулем машины «Фольксваген Гольф» автоинспекторы заметил признаки алкогольного опьянения. К тому же в салоне иномарки находился пятилетний ребенок.

- При прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показание прибора составило 1,037 миллиграмм на литр, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину привлекли к административной ответственности. Также в отношении нее проводится проверка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Решение примет суд.

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