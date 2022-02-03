В брянском Новозыбкове починили сломавшийся томограф. Об том сообщает газета «Маяк32».

Изначально срок ремонта обозначили на 7 февраля. Но руководству больницы удалось решить этот вопрос оперативно. А так томограф находится на гарантийном обслуживании, вышедшую из строя деталь заменили бесплатно.

На данном аппарате КТ сейчас обследуют не только жителей Новозыбковского округа, но еще Злынковского и Климовского районов. Аппарат изначально не использовали для обследования пациентов с подозрением на коронавирус. Их отправляют на исследования в Унечу. Остальным делают диагностику на компьютерном томографе в Новозыбкове.

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