Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской городской поликлинике №1 работает второй контакт-центр. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства. В штате – больше 40 сотрудников. Им помогают студенты Брянского медицинского колледжа.

Сейчас по номеру «122» ежедневно фиксируют рост обращений брянцев по разным вопросам: от консультации по схеме лечения до выписки больничного листа. Напомним, Минздрав РФ разъяснил гражданам, что делать при бессимптомном или легком течении COVID-19. С подробной памяткой-инструкцией можно познакомиться здесь.

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