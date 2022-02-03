В Брянске руководитель офиса продаж присвоил 250 тысяч рублей

В Брянске в суд предали уголовное дело на 22-летнего руководителя регионального офиса продаж крупной компании, который присвоил 250 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В ходе расследования установили, что в течение нескольких месяцев молодой человек вносил в программу учета продаж, установленную на его рабочем компьютере, недостоверные сведения о возврате покупателями ранее приобретенных товаров, присваивая денежные средства. Кроме того, одно из предназначенных для продажи электронных устройств он забрал себе.

- Фигуранту предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата», - говорят в полиции. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Советский районный суд города Брянска.

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