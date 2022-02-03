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Общество3 февраля 2022 13:35

В Брянске 3 и 4 февраля будут искать водителей-должников

Автоинспекторы и приставы проведут акцию
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске 3 и 4 февраля автоинспекторы и судебные приставы будут искать водителей, не заплативших штрафы. В областном центре пройдет акция «Должник», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На дороги выйдут четыре экипажа ДПС и представители службы судебных приставов.

В 2021 году автоинспекторы Брянска выявили 481 административное правонарушение за неуплату штрафов в установленный законом срок. Нарушителей наказали

- Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - напомина.т сотрудники ГИБДД.

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