В Брянске 3 и 4 февраля будут искать водителей-должников

В Брянске 3 и 4 февраля автоинспекторы и судебные приставы будут искать водителей, не заплативших штрафы. В областном центре пройдет акция «Должник», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

На дороги выйдут четыре экипажа ДПС и представители службы судебных приставов.

В 2021 году автоинспекторы Брянска выявили 481 административное правонарушение за неуплату штрафов в установленный законом срок. Нарушителей наказали

- Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - напомина.т сотрудники ГИБДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»