В Брянске с улиц вывезли 69 тысяч тонн снега

Фото6 пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за январь и февраль с улиц вывезли 69 тысяч тонн снега. Эту работу проводят посменно, днем и ночью, чтобы не создавать неудобства горожанам. Сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На прошлой неделе дорожники освобождали от снега улицы Фокина, Советскую, Емлютина, Красноармейскую, Калинина, Спартаковскую, Пересвета, Красный Маяк, Никитина, 22 Съезда КПСС, III Интернационала, Сахарова, Ульянова, Речную, Пушкина, Бежицкую, Вокзальную, Профсоюзов и другие, проспекты Станке Димитрова и Московского, путепроводы. Вывоз осуществляли не только самосвалы дорожного управления, но и техника сторонних организаций.

- Параллельно с расширением проезжей части дорог первой и второй категорий дорожники расчищают улицы частного сектора, - говорят в мэрии. - Эта работа ведется не только планово, но и на основании обращений местных жителей, которые, в том числе поступают на телефон городской диспетчерской службы.

Сейчас с осадками борются 80 машин. Посыпают улицы реагентами 25 комбинированных дорожных машины. Начиная с ноября, израсходовали около 21 тысячи кубометров пескосоляной смеси. Еще до первых сильных снегопадов дорожные работники начали обрабатывать мосты, путепроводы, пониженные места. Для этого организовали круглосуточную работу дежурных бригад.

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