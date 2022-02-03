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Общество3 февраля 2022 12:32

В Брянской области на обновление парка автотранспортных предприятий выделили 258 млн рублей

Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области на обновление парка автотранспортных предприятий выделили 258 миллионов рублей. Планируют закупить 37 автобусов различной вместимости, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Приобретают машины на газомоторном топливе(метане), а а также с оборудованием, предназначенным для перевозок маломобильных групп населения.

Всего на сферу транспортного обслуживания из бюджета области на 2022-й год предусмотрено 2 миллиарда 417 миллионов рублей. Большую часть суммы направят на модернизацию инфраструктуры городского общественного транспорта.

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