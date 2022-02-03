В Брянске пять человек осудят за организацию подпольных азартных игр

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области завершили расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Брянска, Брянской и Московской области, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организованной группой. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что пятеро обвиняемых. А также житель Брянска, на которого уголовное дело выделили в отдельное производство и к нему должна быть применена принудительная мера медицинского характера, действовали в составе организованной группы. С 4 июня 2019 года по 24 января 2021 года они находились в Брянске. Обвиняемые незаконно организовали и проводили в арендованных помещениях города азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интерне. С этого они получали материальный доход.

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

- Расследование завершено, собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, - говорят в Следственном комитете.

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