ФГБУ «Брянская МВЛ» проводит исследования зерновых культур на показатель «пленчатость»

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

Как и любой сельскохозяйственный продукт, зерно имеет свои характеристики, которые определяют, насколько оно пригодно для использования человеком. Эти параметры утверждены техническим регламентом, ГОСТом и другими нормативно-правовыми документами Евразийского экономического союза и Российской Федерации в области качества и безопасности зерна. Специалисты лаборатории экспертизы зерна и семян ФГБУ «Брянская МВЛ» проводят исследования по определению показателей качества зерна, в том числе по определению пленчатости в соответствии с требованиями ГОСТ 10843-76 «Зерно. Метод определения пленчатости».

Для сведения:

Пленчатость – это содержание цветковых пленок у пленчатых злаков и плодовых оболочек у гречихи, выраженное в % к массе зерна. Показатель используют для оценки качества гречихи, проса, овса и риса. Характеристика позволяет проводить дальнейший анализ на содержание ядра в зерне этих культур.

Сущность метода заключается в отделении пленок и вычислении их процентного содержания по отношению к массе взятой пробы. Пленчатость влияет на пищевую ценность зерна: чем она выше, тем меньше в ней питательных веществ. Кроме того, она создает дополнительные трудности при переработке зерна, а также повышает стоимость готового продукта.

Общий выход крупы и ее отдельных сортов при переработке зерна пленчатых культур, прежде всего, зависит от процентного содержания чистого ядра и пленок. Содержание пленок зависит от культуры, особенностей сорта, года урожая, климатических условий, района выращивания и др.

Пленчатость имеет большое значение как показатель качества: чем выше пленчатость, тем ниже содержание ядра в зерне, а следовательно, — ниже выход продукта при использовании зерна на зерноперерабатывающих предприятиях.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория проводит лабораторные испытания по определению качества и безопасности зерна, в том числе по определению пленчатости зерна, а также оказывает консультативные услуги по оформлению деклараций соответствия на зерно и выдает сертификаты качества.