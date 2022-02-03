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Общество3 февраля 2022 10:50

В Брянской области в 2022 году на модернизацию школьных пищеблоков запланировали 100 млн рублей

Питание в школах самостоятельно организует штатный персонал
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области в 2022 году на модернизацию школьных пищеблоков запланировали 100 миллионов рублей. Деньги выделят в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области». Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Питание в школах Брянской области организовано самостоятельно штатным персоналом (70% школ) и посредством оказания услуги по организации питания поставщиком. Организаторы питания разработали примерные меню, в которых учли сезонность, возрастные группы обучающихся. Их утвердили директора образовательных организаций.

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