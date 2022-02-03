В брянском Дятькове умер мастер хрусталя Сергей Шувалов

Фото: "Дятьковский вестник".
В брянском Дятькове на 67 году жизни 3 февраля умер мастер хрусталя Сергей Шувалов. Об этом сообщает издание «Дятьковский вестник».
Художник ушел из жизни после продолжительной болезни.
Сергей Ефграфович продолжил дело своего отца - заслуженного художника РСФСР Евграфа Шувалова. В 1981 году сын поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище (сейчас Московская государственная художественно-промышленная академия).
Работал на Дятьковском хрустальном заводе художником, а затем - главным художником в организации своего имени. Сергей Шувалов - член союза дизайнеров.
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